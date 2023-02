Ester van de Haar wordt directeur Cultuur Oost in Arnhem: ‘Na 15 jaar weer beginnen met schone lei’

Drie weken geleden werd bekend dat Van de Haar vertrekt bij Amphion. Het Doetinchemse cultuurbedrijf ontstond twee jaar geleden na een samenvoeging tussen Theater Amphion, cultureel centrum De Gruitpoort en de muziekschool. Van de Haar was directeur van De Gruitpoort en vormde vanaf 1 januari 2021 samen met Charles Droste de tweekoppige directie van Amphion.

Het plan was om in vijf jaar tijd het fusietraject met twee directeuren af te ronden. Vanwege bezuinigingen, is besloten eerder afscheid te nemen van één van de directeuren. ,,De nieuwe organisatie staat inmiddels stevig in de steigers. In goed overleg hebben we daarom besloten dat ik vertrek, als een van de bezuinigingsmaatregelen”, liet Van de Haar daar eerder over weten.

Perfecte timing

De Doetinchemse zou voor de zomer vertrekken bij Amphion maar nu begint ze 1 april al in Arnhem. ,,Perfecte timing", zegt Van de Haar. ,,Na 15 jaar De Gruitpoort en Amphion begin ik in Arnhem met een schone lei. Even dacht ik dat dit het moment was om iets in een heel andere sector te gaan doen. Tot dit voorbij kwam. Ik ben er heel blij mee.”

Cultuur Oost is een adviesbureau dat als doel heeft de culturele sector in Gelderland te verstevigen. Er werken 45 mensen. Het bureau werkt onder meer voor de Provincie Gelderland, gemeenten en cultuurmakers. In Arnhem volgt Van de Haar Sara Heijse op.

Volledig scherm Ester van de Haar. © Paul Dekker/PR Cultuur Oost

