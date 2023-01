Eten en drinken betalen in het GelreDome in Arnhem: zo werkt de Wallet

indebuurt.nlWil je tijdens een evenement in het GelreDome wat eten of drinken halen? Dan heb je de GelreDome Wallet nodig. In dit artikel lees je hoe je er een aanschaft en hoe de Wallet precies werkt.

Bij de horeca in het GelreDome kun je alleen betalen met de GelreDome Wallet, dit is een blauw pasje die je kan opwaarderen. De Wallet is geldig bij elk concert, voetbalwedstrijd of ander evenement in het Arnhemse stadion. Je kunt bij de horeca in het GelreDome niet betalen met een ander betaalmiddel.

Hier haal je een Wallet

De Wallet haal je tijdens een evenement gratis op in het GelreDome. Dat kan bij een automaat of bij een van de kassa’s die je binnen en op het buitenterrein vindt. Het minimale bedrag dat je op de pas moet zetten is vijf euro. Je kunt de Wallet zowel met pin als met contant geld opwaarderen. Consumpties betaal je vervolgens met de Wallet, niet met contant geld of je eigen pinpas. Het is niet mogelijk om de Wallet online te bestellen.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Het GelreDome van bovenaf © Gelders Archief 1613 – 524

Zo werkt de GelreDome Wallet

Heb je de GelreDome Wallet eenmaal in je bezit? Dan kun je hem online registeren en er een persoonlijk account koppelen. Op die manier is het mogelijk om (oude) bestellingen te bekijken, online je tegoed op te waarderen (via iDeal of creditcard) of resterend tegoed na een evenement weer terug te laten storten op je rekening. Hoe registreer je de Wallet? Ga naar de site en voer je e-mailadres en validatiecode van de Wallet in. De validatiecode vind je achterop de pas onder een kraslaag.

Tegoed terug laten storten

Zoals hierboven benoemd kun je tegoed dat je niet hebt gebruikt tijdens een evenement, terug laten storten op je rekening. Wil je het tegoed gebruiken voor een volgende keer, dan zit hier geen tijdslimiet aan. De pas is wel maar een aantal jaar bruikbaar, maar als je een nieuwe pas haalt, kan je het tegoed laten overzetten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Arnhem. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!