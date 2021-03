Eugene wil tattoo-artiest worden en gebruikt zijn benen als kladblok: ‘Oefen op vrienden, mijn verloofde en mezelf’

‘Veilig’ frietje haal je nu gewoon in de Arnhemse binnenstad: ‘Friet is iets blijvends’

29 maart ARNHEM - Vruchtendrankjes, croquetten en een strak zwart interieur. Dat Frietlovers anders is dan de reguliere snackbar is snel duidelijk. Sinds twee weken is Rogier Bosdriesz (48) trotse eigenaar van deze zaak, gevestigd op de Jansstraat. De plek waar eerder snackbar Apollo te vinden was.