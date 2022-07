Evert werd als man slachtoffer van seksueel misbruik: ‘Ik lijk sociaal en gezellig, maar voel me verknipt’

Een gezellig nieuwbouwwoning in de Arnhemse buitenwijk Schuytgraaf, een succesvolle carrière en een begripvol gezin. Zo op het eerste gezicht heeft Van den Brink zijn leven perfect op orde. Maar dat is slechts uiterlijke schijn, vertelt de vitale zestiger in zijn ruime woonkamer.



,,Ik kan heel goed een rol aannemen. Vaak lijk ik dan de gezellige, sociale man. Maar ondertussen voel ik me in mijn hoofd verknipt. Laatst nog, hadden we een bijeenkomst met een groep onbekenden. De hele avond ben ik bang dat mensen vragen aan me stellen. Volslagen irreëel, maar het bezorgde me hartkloppingen.”