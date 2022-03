Ex-Jehova's levenslang sociaal uitgesloten: ‘Dat moet door rechter verboden worden’

Peter Gillis wil vluchtelin­gen uit Oekraïne opvangen op Vakantie­park Arnhem

ARNHEM - Vakantieparkeigenaar Peter Gillis is bereid om honderden vluchtelingen uit de Oekraïne op Vakatiepark Arnhem op te vangen. ,,Natuurlijk, als je kan helpen, dan moet je dat doen", zegt Gillis, die landelijke bekendheid geniet vanwege zijn hoofdrol in de realitysoap Massa is Kassa.

10 maart