Explosie aan bedrijven die stoppen, en dan moet de grote golf aan faillissementen nog komen

In mei 2020 stopten 1326 bedrijven, 54 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Het is de grootste toename van heel Nederland. Waarom juist Gelderland zo zwaar wordt getroffen, zegt de Kamer van Koophandel nog niet te weten.



Nog wel

Ook hoogleraar bedrijfseconomie Joris Knoben van de Radbouduniversiteit heeft er geen verklaring voor. ,,Wat ik me wel voor kan stellen is dat zzp’ers die tegen de Randstad aanzitten vaker in de zakelijke dienstverlening zitten. Dat werk is er nog wel.’’



De grote klappen vallen bijvoorbeeld in de evenementenbranche, waar Gelderland sterk in is. Ook de export naar bijvoorbeeld Duitsland heeft klappen opgelopen.