Explosie bij woning in Arnhem zorgt voor flinke ravage

met video De avond van je leven bij Mega Piraten Festijn, misschien brengt Frans Bauer je wel naar huis

Het Mega Piraten Festijn, in een uitverkocht GelreDome, was zoals vanouds: één groot feest. ,,Het is maar één keer vandaag!”, roept de kale, in een groen glitterpak gestoken Willie Oosterhuis, met Twents accent. ,,Morgen is ’t weg! Dus laten we ALLES geven! ALLES!”

18 december