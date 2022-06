Ze hamert erop dat het college er alles aan zal doen om naar oplossingen te zoeken voor de nieuwe schouwburg. De voorbereidingen van de bouw zijn al op gang gebracht, aldus de wethouder. In het meest gunstige geval kan de nieuwbouw pas in 2026 beginnen. Of dat zo blijft zegt Bouwkamp later te kunnen verwoorden in een nieuw voorstel aan de gemeenteraad.