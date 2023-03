Explosiegevaar door illegaal vuurwerk; Marcouch sluit woning in Malburgen

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem heeft donderdag een woning in de Zuid-Arnhemse wijk Malburgen laten verzegelen. In het huis vond de politie tot twee keer toe softdrugs. Bovendien werd er illegaal vuurwerk bewaard, wat leidde tot explosiegevaar.

Volgens de autoriteiten werd vanuit de woning in de Dovenetellaan gehandeld in verdovende middelen. Twee keer werd een handelsvoorraad softdrugs gevonden. De politie kreeg ook een anonieme tip binnen over criminele activiteiten vanuit het pand.

Bij een van de controles stuitte de politie niet alleen op verdovende middelen, maar ook op illegaal vuurwerk. ‘Dat brengt explosiegevaar met zich mee en hoort niet thuis in een woonwijk’, stelt de gemeente Arnhem in een persbericht.

‘Gevaar voor de wijk, strafblad voor jezelf’

,,Met de sluiting van de woning maken we een einde aan een gevaarlijke situatie die slecht uitpakt voor woonwijken vol gezinnen”, stelt Marcouch. Kinderen worden de dupe, vindt hij en hij wil voor de jeugd ‘de norm stellen’, om te voorkomen dat zij afglijden in criminaliteit. ,,Zodat zij leren dat drugs dealen, kweken of produceren niks meer oplevert dan een gevaar voor de wijk en een strafblad voor jezelf.”

Malburgen is een van de wijken in Arnhem waar onder de noemer ‘Arnhem Oost-aanpak’, extra wordt ingezet op leefbaarheid en veiligheid, waarbij extra aandacht is voor jongeren. Dat moet voorkomen dat zij al jong op het verkeerde pad raken.

