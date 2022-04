Explosieve groei zzp’ers in zorg: vele duizenden verpleegkundigen begonnen in coronatijd voor zichzelf

Verpleegkundigen hebben zich in coronatijd massaal ingeschreven als zelfstandige. In twee jaar tijd kwamen er ruim achtduizend bij, een groei van bijna 21 procent.

Veel verpleegkundigen haken af wegens salaris, zeggenschap, werkdruk en werktijden, vermoedt woordvoerder Michel van Erp van zorgvakbond NU’91, die de aantallen ‘behoorlijk hoog’ noemt.



De aantallen komen van de Kamer van Koophandel, opgevraagd door De Gelderlander. Ze wijzen uit dat er op 1 januari 47.000 inschrijvingen waren van zzp’ers in de categorie waar verpleegkundigen onder vallen.

‘Zorgelijk’

Het aantal zzp’ers in de zorg groeit al jaren, maar onder verpleegkundigen is er een duidelijk verschil tussen 2021 en 2020 - de coronajaren - en de jaren ervoor. Tussen 2017 en 2020 kwamen er steeds tussen 1500 en 2000 bij. Alleen al vorig jaar waren er in één klap ruim 5000 meer zelfstandigen, een groei van 12 procent.

Quote Als hun werktijd erop zit, liggen er vaak nog minder aantrekke­lij­ke klusjes waar geen tijd voor is geweest Michel van Erp, Woordvoerder NU'91

,,Het is een zorgelijke ontwikkeling”, vindt Van Erp. ,,Want werken in vast dienstverband wordt er steeds onaantrekkelijker door.” Dat komt doordat zzp’ers vaak niet de minder populaire diensten willen draaien, zoals nachtdiensten.



,,Als hun werktijd erop zit, liggen er vaak nog minder aantrekkelijke klusjes waar geen tijd voor is geweest. Daar draait het vast personeel vaak voor op. Dus voor hen wordt het er niet beter op.”

Omstandigheden extreem

Volgens de grootste beroepsvereniging voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten, de VN&V, kan de enorme druk op de zorg door corona gezorgd hebben dat meer personeel voor zichzelf is begonnen. ,,De omstandigheden zijn extreem geweest, dan kun je je voorstellen dat mensen de regie meer naar zichzelf toe willen trekken”, stelt woordvoerder Thijs den Otter.



,,Door corona is het mogelijk in een stroomversnelling gekomen”, denkt ziekenhuisbestuurder Hans Schoo van het Arnhemse Rijnstate. ,,Wat wij in de coronaperiode heel erg gemerkt hebben, is dat verpleegkundigen het heel belangrijk vinden om in een vast team te werken.”



Terwijl juist veel van die vaste teams overhoop werden gehaald omdat veel verpleegkundigen moesten bijspringen op de corona-afdelingen.

Valt nog mee

Den Otter zegt het spannend te vinden hoe de trend zich verder ontwikkelt, aangezien het volgens de beroepsvereniging voor de continuïteit wel goed is dat ziekenhuizen veel vast personeel houden. Rijnstate is daar heel actief mee bezig, met succes. ,,We huren wel zelfstandigen in hoor, maar het valt nog best mee”, zegt Schoo.



Lees hieronder onder meer het verhaal van Sabine Evers uit Arnhem, die voor zichzelf bebon.