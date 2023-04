Extinction Rebellion blinddoekt ook Stalin in Presikhaaf: ‘In Sonsbeek heeft de politie ingegrepen’

Streep door Paasvuur in Gendt vanwege ‘verkeerde’ wind, in Huissen vloog de duivelspop wél in brand

De ontgoocheling is groot in Gendt, waar zondag op het laatste moment het paasvuur is afgelast vanwege een ongunstige windrichting. Blijdschap overheerst daarentegen in Huissen waar de houtstapel met duivelspop wel aangestoken kan worden.