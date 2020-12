Familie van flatbrandslachtoffers Raymond (39) en Jelle (3): ‘Oud en nieuw zal nooit meer hetzelfde zijn’

VIJF VRAGEN Ouders van tieners moeten 90.000 euro betalen na fatale Arnhemse flatbrand, maar hoe dan?

7 juli ARNHEM - De ouders van de jonge veroorzakers van de brand in de flat aan het Gelderseplein in Arnhem moeten 90.000 euro schadevergoeding betalen. Dit is een compensatie voor de nabestaanden voor het verdriet dat zij hebben door het overlijden van de vader en zoon. Dat heeft de rechtbank bepaald.