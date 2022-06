Fans onderweg naar Arnhem, waar Elton John optreedt in uitverkocht GelreDome

Het is de laatste keer dat Elton John optreedt in Nederland. De Britse muzikant besloot in 2018 dat het genoeg was. Hij zou nog een keer op tournee gaan, zijn Farewell Yellow Brick Road afscheidstournee. Al duurt het nog wel even voordat zijn échte laatste concert is. De tournee duurt maar liefst tot medio 2023. Zijn allerlaatste concert is op 8 juli 2023 in Stockholm. Elton John geeft in totaal meer dan driehonderd concerten in deze afscheidsreeks.