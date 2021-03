Fatale mishandeling Arnhemmer Jan (73) was dieptepunt van reeks delicten, negen strafzaken tegen jonge pedojagers

De ‘grasmaai­ers’ van de Huissense­dijk zijn er weer, na trektocht van Groesbeek naar Arnhem

26 maart ARNHEM/ HUISSEN - De ‘grasmaaiers’ van de Huissensedijk in Arnhem-Zuid zijn er weer. Na een tocht van een kleine 35 kilometer van De Horst bij Groesbeek naar Arnhem, dwars door de Betuwe over het RijnWaalpad, is een kudde van zo’n 200 Kempische heideschapen begonnen met het begrazen van de dijk tussen Arnhem en Huissen. De lammetjes worden later gebracht.