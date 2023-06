Feest! Hier in Arnhem kunnen tieners binnenkort een avondje stappen

Arnhem is koploper in bereik Gelrepas onder mensen met laag inkomen, buurgemeen­ten blijven achter

Arnhem is koploper in het bereik van mensen met een laag inkomen die recht hebben op een Gelrepas met kortingen op musea, sport, film, cursussen en meer. Bij elkaar 87 procent van de 27.400 Arnhemmers die voor een Gelrepas in aanmerking komen, heeft de pas in bezit. In omringende gemeenten ligt het bereik fors lager.