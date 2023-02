Feestneuzen veroveren ‘Ernem’ met megasleutel

‘We gaan tijdens de optocht knallen’

Blikvanger van de avond was de nieuwe megasleutel van de stad, omringd door gemaskerde wachters met rode ogen en een paar boeken boven het hoofd van een dwerg. De makers van dit alles kregen veel complimenten. ,,We hebben drie weken aan deze sleutel gewerkt”, vertelt Ton Theunissen van carnavalsbouwgroep De Ernummers trots. ,,Met deze sleutel willen wij de traditie van de sleuteloverdracht in stand houden.” Na drie jaar geen carnaval kunnen ze dit weekend eindelijk losgaan. ,,We gaan zondagmiddag tijdens de optocht knallen.”