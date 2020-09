Femke (21) was ooggetuige van Utrechtse tramaanslag en wil grip op het leven terug: ‘Als ik alleen op straat loop ben ik angstig’

column remco kock Ik vermoed dat de Achterhoe­kers nu al reikhal­zend uitkijken naar het volgende afscheid van Barney in Amsterdam

25 september Begin dit jaar zat ik op zaterdagnacht in de trein met ‘One Hundred and Eighty!’ zingende Achterhoekers. Ze waren oranje uitgedost en hadden de hele dag gedronken op de Amsterdamse Wallen. Daar was ‘het niet bij kieken gebleven’, grijnsden ze veelzeggend.