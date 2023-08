Ferron van Heerde (24) voelt zich al een veteraan bij nieuwe club vv Dieren: ‘Vele wisselingen bij DUNO gingen mij tegenstaan’

Het terras bij de Koepelge­van­ge­nis is terug: ‘We hopen de band met buurtbewo­ners te versterken’

Het terras bij de Koepelgevangenis in Arnhem is terug. Wie in de buurt woont, herinnert het terras zich misschien nog van de coronacrisis. ,,Toen hadden we een pop-up terras. Dat was zo'n succes twee jaar geleden, dat we het nu terug hebben gebracht", vertelt Marit Epskamp van de Koepelgevangenis.