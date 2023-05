Festival veroorzaakt veel geluidsoverlast: Marcouch ‘wil het beter doen’ tijdens festivalseizoen in Arnhem

Voetbal Arnhem e.o. De Paasberg verliest duel om de titel, degradatie DVOV en Zuid Arnhem

ARNHEM/VELP - De Paasberg is het niet gelukt concurrent DFS van het kampioenschap in de vierde klasse B af te houden. De ploeg uit Opheusden won in Arnhem met 0-2 en eigende zich de titel toe. De Paasberg moet genoegen nemen met een plek in de nacompetitie.