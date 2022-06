Fietser gewond bij botsing met automobilist in Arnhem

Onderne­mers nemen zelf voortouw bij het opknappen van de Nieuwe Haven in Arnhem

ARNHEM Ondernemers van de Nieuwe Haven in Arnhem staan in de startblokken voor een stevige opknapbeurt van het gebied. Ze willen af van het smoezelige karakter van hun vestigingsplaats en hebben de krachten gebundeld om de eerste stappen te zetten. Duurzame bedrijfsvoering rond schone scheepvaart is het doel in de toekomst.

8 juni