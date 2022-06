Fietsster wordt geschept door auto in Arnhem en raakt gewond

Buurt wil periode afsluiten na dood Samantha: ‘Ik ben naar haar graf geweest, dat was mijn stille tocht’

ARNHEM - Tweeënhalve week nadat Samantha dood op straat lag en vier dagen nadat het lichaam van haar vriend is gevonden, wil de buurt een emotionele periode afsluiten. De herdenkingsplek in de Cuijkstraat in Arnhem is verdwenen. De rust is op het oog teruggekeerd in het complex waar het stel woonde.

13 juni