File op A12 bij Arnhem neemt af: vrachtwagen botst tegen vangrail en zit vast in buitenberm

WTC bij station Arnhem Centraal ontruimd na melding over ‘brandlucht’

29 september ARNHEM - Het WTC in hartje Arnhem is vanmiddag ontruimd na een melding over een vreemde geur. In de Rijntoren waarin het WTC is gevestigd, werd volgens de brandweer aan het einde van de middag een ‘brandlucht’ geroken. Zeker tientallen mensen die in het gebouw aan het werk waren, moesten het pand verlaten.