File op A50 bij Arnhem door gaten in de weg én ongeluk

Arnhemse stevenklip­per Hugo Grotius naar Rotterdam vertrokken voor restaura­tie

7 februari ARNHEM/ROTTERDAM - De restauratie van stevenklipper Hugo Grotius kan beginnen. Het schip uit 1883 lag in de Arnhemse ASM-haven in afwachting van een grondige opknapbeurt, maar door de lage waterstand in de Nederrijn was de dichtgeslibde havenmonding geblokkeerd.