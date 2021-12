File op A50 van Apeldoorn naar Arnhem door ongeluk en dichte mist

Kinderdi­rec­teur wil in het museum een selfieka­mer: ‘Ik wil me er wel tegenaan bemoeien’

Mooi zitten wezen, kletsen en lintjes doorknippen? Als het moet, doet ze dat in de toekomst. Maar het is niet waarom Eden van Nieuwenhoven (10) met succes een gooi heeft gedaan naar de functie van kinderdirecteur van Museum Arnhem. ,,Ik wil me er wel tegenaan bemoeien. Leuke ideeën inbrengen”, zegt ze vrolijk en eigenwijs, nadat ze zojuist in het museumcafé in aanbouw haar handtekening onder het contract heeft gezet.

13 december