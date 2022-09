Files rond Arnhem lossen op na ongeval op de A12

Ter hoogte van knooppunt Waterberg waren vanwege het ongeluk twee rijstroken afgesloten, de weg is inmiddels weer vrij. Automobilisten die vanuit Oss over de A50 rijden, kwamen bij Renkum in een file terecht. Die is goed voor een vertraging van ongeveer 35 minuten, meldde de ANWB om 13.45 uur.



Ook op de Pleijroute (N325) en A50 in zuidelijke richting was het behoorlijk druk en moesten automobilisten rekening houden met vertraging.