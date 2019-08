Flatbewoners, snorfietser en heli helpen politie bij jacht op voortvluchtige verdachte in Arnhem

video | UPDATE Zwaargewon­de bij steekpar­tij onder bewoners in azc Arnhem, vermoede­lij­ke dader op de vlucht

17:54 ARNHEM - Bij een steekpartij in het asielzoekerscentrum Elderhoeve aan de Elderhofseweg in Arnhem is dinsdagmiddag een bewoner van het azc zwaargewond geraakt. De politie is op zoek naar de verdachte van de steekpartij, eveneens een bewoner.