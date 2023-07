Flexwoningen verdringen Arnhems creatieve vrijplaats. ‘Zet ons niet weg op een akker in uithoek Schuytgraaf’

Protest tegen komst kunste­naars­ko­lo­nie groeit: bewoners Elderveld filmen groene zoom

ARNHEM - De weerstand tegen de mogelijke komst van kunstenaarskolonie KW37 naar de Drielsedijk groeit. Een protestfilmpje over het groene uitloopgebied is tientallen keren gedeeld. Ook scoutingclub Schutgraaf begint zich te roeren in de kwestie.