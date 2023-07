Flinke file op A50 aan begin van de avond: vertraging liep op tot bijna tachtig minuten

met video Wat staat daar nou in de akker? Dit roofdier in de Betuwe laat voorbijgan­gers twee keer kijken

Doodstil staat hij in de akker. Loerend op een prooi? Of juist bang van een van de mensen die een foto van ‘m maakt? Een roofdier langs een weg in Bemmel doet nieuwsgierige voorbijgangers twee keer kijken...