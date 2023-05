Florence ontdekt ‘onprettige’ gast in zakje sla: ‘Ik stond er letterlijk bij te kokhalzen’

Vogelspin uit bakje druiven van AH zit er een half jaar later warmpjes bij in Arnhem

ARNHEM - De vogelspin die vorig jaar opdook in een bakje Chileense druiven van Albert Heijn in Arnhem is nog altijd in leven. Sterker nog: het gaat prima met het dier. In een terrarium bij de familie Kappen zit de vrouwelijke spin er tegenwoordig warmpjes bij. Zoon Chris (9) heeft zich over het dier ontfermd. Buurjongen Siem (12) komt vaak kijken. De spin heeft een naam gekregen: Druif.