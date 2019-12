Fotograaf Serious Request overreden na sprong uit auto in Arnhem

De fotograaf is met een ambulance naar een huisartsenpost gebracht. Daar bleek dat hij enkel schaafwonden had opgelopen. De NPO laat weten dat de man inmiddels weer gewoon mee wandelt.



Serious Request, the Lifeline is al sinds woensdagmiddag onderweg met een non-stop wandel-estafette van Goes naar Groningen. Zaterdag kwam de stoet ook door Grave en Nijmegen. Tijdens de tocht zamelen 3FM diskjockeys en gesponsorde wandelaars geld in voor slachtoffers van mensenhandel.