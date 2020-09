Fotojournalist aangevallen bij autobrand: ‘Ik voel het nu nog’

De politie heeft in verband met de mishandeling een man gearresteerd. ,,We hebben als foto-journalisten steeds vaker te maken met agressie en intimidatie. Daar moet een keer een eind aan komen. Dat is de reden dat ik aangifte heb gedaan”, zegt Heitink.



Behalve de mishandeling is de camera van Heitink mogelijk beschadigd. ,,Ik moet het toestel laten nakijken. Overigens was de man die mij mishandelde niet dezelfde als degene die het gemunt had op mijn camera. Ik begrijp best dat mensen geëmotioneerd zijn bij zo’n heftig gebeurtenis, maar hier gaan ze wel een grens over. Ik moet mijn werk gewoon kunnen doen”, vindt Heitink. De brandweer kwam tussen beide partijen en gaf Heitink zijn fototoestel terug.