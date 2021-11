Franse Bulldog-pup Luna bleek ‘illegaal’ en werd in beslag genomen, baasje Arnoud in zak en as: ‘Het is een nachtmerrie’

Sissen op straat is binnenkort verboden in Arnhem; een van de eerste steden die straatinti­mi­da­tie strafbaar stelt

ARNHEM - Sissen, uitschelden, ongewenste aanrakingen en om seks vragen, is binnenkort verboden in Arnhem. Daarmee is de Rijnstad een van de eerste steden in Nederland die straatintimidatie strafbaar stellen.

