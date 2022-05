Frustratie bij FC Utrecht-aanhang: vernielingen in stadion en confrontatie met politie na duel met Vitesse

Vooraf waren de twee confrontaties tussen Vitesse en FC Utrecht in de play-offs om Europees voetbal al omgeven met strenge veiligheidsmaatregelen. Bij de twee wedstrijden in de reguliere competitie was het twee keer uit de hand gelopen, met onder meer het afsteken van vuurwerk.

De autoriteiten hadden daarom voor de play-offs een maximum gesteld van 500 supporters in de uitvakken van de Galgenwaard en GelreDome. Bovendien moesten supporters verplicht met de bus naar de uitwedstrijden. Eigen vervoer was niet toegestaan. In Utrecht bleef het rustig, maar zondagavond in Arnhem ging het toch mis.

Diverse stoeltjes vernield

FC Utrecht-fans konden de onverwachte uitschakeling van hun club (Vitesse won na een 3-1 nederlaag in de Domstad de thuiswedstrijd in de verlenging met 3-0 en speelt nu in de finale tegen AZ) maar moeilijk verkroppen. In het uitvak van het stadion werden diverse stoeltjes vernield. Buiten werd de confrontatie gezocht met supporters van Vitesse.

Een deel van de omheining die beide supportersscharen uit elkaar moest houden, begaf het daarbij. De politie - ook voor de wedstrijd met ME-busjes al zichtbaar aanwezig rond GelreDome- moest in actie komen om een confrontatie te voorkomen.

Of er arrestaties zijn verricht, is nog niet bekend gemaakt. Ook de ernst van de vernielingen in GelreDome is nog niet duidelijk.