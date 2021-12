‘Gaatjesbende’ berooft kersverse weduwe van gouden sieraden: ‘Eerst mijn man, nu tastbare herinneringen verloren’

Bakema woont in de Arnhemse wijk Paasberg-Wellenstein. Daar is een gaatjesboorbende actief. Ook zij werd het slachtoffer. „De dieven zijn via mijn slaapkamer het huis binnengedrongen", zegt ze. „Ik ontdekte het toen ik ’s avonds naar bed ging. De ramen van een slaapkamer stond open, de luxaflex was omhoog getrokken en de strijkplank stond op een andere plek. Ik wist meteen dat het foute boel was. Ik zei hardop: ‘Het is ze gelukt!’”