Gamen in het theater, óók als je spierziekte of autisme hebt: Musis wil inclusiever kinderprogramma

Met VideoTijdens de allereerste kindervakantieweek in concertgebouw Musis staat er meer op het programma dan alleen muziek en theater. In de speciale game room kunnen kinderen zich vermaken op virtuele voetbalvelden en racecircuits. Álle kinderen, want speciale controllers maken gamen met een handicap mogelijk.