Gebakken sponzen gevonden in Westervoort? Nee hoor, het is een broodjeaapverhaal

MET VIDEO Schoonmaak na hevige brand in Heteren duurt zeker nog een week: stofzuigen tussen de stoepte­gels

Tussen de dakpannen, in de tuin. Tussen tientallen meters aan opslag en in de volière. De grote brand op een industrieterrein in Heteren van donderdag heeft ervoor gezorgd dat overal in Heteren asbestdeeltjes liggen. En dat mag alleen door mannen met witte pakken opgeruimd worden.