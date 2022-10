Gedreven visionair Cor werd pinkoning, maar niet op zondag

‘Ik zoek nu de vrijheid’; na 11 jaar stopt deze tv-kok en winnares van MasterChef (31) met haar restaurant

Estée Strooker (31) stopt met restaurant ’t Amusement in Arnhem. Kerstavond is het laatste diner. Na lang twijfelen heeft de topkok de knoop doorgehakt. ,,Ik was 20 toen ik begon. Pas als ik de trein die al elf jaar doorraast stilzet, kan ik zien wat ik nog meer kan en wil.”

27 september