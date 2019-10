Geen celstraf voor Holtenaar voor veroorzaken ongeluk na zes wijntjes

De Holtenaar kwam die avond uit Nijmegen, had zes wijntjes gedronken en ramde met 160 kilometer per uur een andere auto die schuin voor hem reed. Na de botsing gingen beide auto’s meerdere keren over de kop en belandden in de berm. Twee inzittenden uit de andere auto liepen zwaar lichamelijk letsel op.



De officier eiste twee weken geleden een half jaar cel plus een rij-ontzegging van 18 maanden. De officier toen: ,,Het is niet aan de samenleving uit te leggen dat mensen die dit doen met minder wegkomen.”