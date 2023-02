Geen fraude bij de zelfscankassa, maar met een stempel in het café: ‘De gigantische kater verminderde mijn schuldgevoel’

Veel ellende en een sprankje hoop: Museum Arnhem introdu­ceert de inktzwarte Hans Baluschek

Hij was bepaald geen lachebekje, die Hans Baluschek. Of misschien was hij dat wel, maar dan wist hij het goed te verbergen. Als je een uurtje hebt rondgelopen in Museum Arnhem, dat een expositie aan Baluschek en Carel Willink heeft gewijd, Kunst voor het volk, is het lachen je vergaan. Zoveel somberheid zie je zelden bijeen.