Geen frisdrank, koffie en alcohol: sportbedrijf daagt Arnhemmers uit week lang alleen water te drinken

Met Video Kosten explosie­ven­on­der­zoek flink gestegen; in Overbetuwe meer dan een miljoen in 2022

ELST/BEMMEL - In Overbetuwe is vorig jaar meer dan een miljoen euro uitgegeven aan grondonderzoek naar niet geëxplodeerde munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Ruim vijf keer meer dan een jaar eerder. In Lingewaard zijn de cijfers over 2022 nog niet bekend.

7:08