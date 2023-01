Geen oplossing voor schimmel in woning? In Arnhem kun je zo terecht bij een speciale expert

indebuurt Wolven in de buurt van Arnhem: dit moet je erover weten

Wolven duiken steeds vaker op in de buurt van Arnhem. De dieren werden in de buurt van de stad gespot en ze kunnen gevaarlijk zijn. Maar hoe herken je een wolf? Wat moet je doen als je er een tegenkomt of als hij schade aanricht? Lees hier alles wat je moet weten met betrekking tot de wolf in de buurt van Arnhem.

3 januari