Geen treinen tussen Arnhem en Nijmegen door aanrijding op het spoor

Update Vitesse meldt akkoord over gebruik GelreDome; Stadionei­ge­naar: ‘Ik ken geen voorstel’

Vitesse is dicht bij een akkoord over het gebruik van GelreDome na aflopen van het huidige huurcontract. De club heeft als onderhuurder ‘op hoofdlijnen’ overeenstemming bereikt met de Exploitatiemaatschappij GelreDome, hoofdhuurder van het stadion in Arnhem. De eredivisionist wacht nu op eigenaar Michael van de Kuit.