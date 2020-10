Geiten in het centrum van Arnhem: ‘Elke tien seconden gemekker, om gek van te worden’

Interview/Video Bob Roelofs hangt de politieke was van Arnhem buiten: ‘PvdA zal zich absoluut achter oren krabben’

2 oktober ARNHEM - Praten met Bob Roelofs (63) is in de hal van het Arnhemse provinciehuis ook praten met Statenleden, collega’s van Roelofs en andere passanten. Want Bob Roelofs kent iedereen. En iedereen kent Bob Roelofs.