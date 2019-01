Gelderland gaat subsidie geven voor het opruimen van gedumpt drugsafval

De nieuwe subsidieregeling gaat officieel pas per 3 mei dit jaar in, maar gedupeerden kunnen met terugwerkende kracht tot en met het begin van 2018 gemaakte schoonmaakkosten declareren. De provincie vergoedt vijftig procent van die kosten. De provincie verhoogt het oude subsidiebedrag van 10.000 naar maximaal 24.999 euro per dumping. Ook wil Gelderland de aanvraag voor de subsidie gemakkelijker maken.

Meer dan 250.000 euro beschikbaar

Het geld voor de subsidies komt uit een oud potje van het Rijk. Het is het geld dat over is uit een oude subsidieregeling voor drugsdumpingen. Er is in totaal iets meer dan 250.000 euro beschikbaar. De provincie denkt, naar aanleiding van de gemaakte kosten in ‘voorgaande jaren’, dat dit bedrag volstaat om alle subsidieaanvragen tot in 2019 te kunnen dekken. Maar, let wel, op is op. Als de 255.680 euro uitgekeerd is, dan vervalt de subsidieregeling.

Gelderland verwacht en wil dat in de toekomst niet de provincie, maar het Rijk weer voor de schoonmaakkosten opdraait. Een speciale werkgroep doet nog onderzoek naar de financiële en juridische mogelijkheden. In het voorjaar van 2019 komen zij met een eerste voorstel.

Subsidie is hard nodig

Een subsidieregeling was volgens onder meer boeren en Natuurmonumenten hard nodig, want zij waren verplicht drugsafval tegen eigen kosten op te ruimen.

Ook neemt het aantal drugsdumpingen in Gelderland toe.

In de Gelderse politiek maakten met name de ChristenUnie en de VVD zich hard voor een nieuwe subsidieregeling. ,,Dit is goed nieuws voor iedereen die in het afgelopen jaar te maken heeft gehad met een drugsdumping’’, laat ChristenUnie lijsttrekker Dirk Vreugdenhil weten.

50 procent is te weinig

Toch vindt Vreugdenhil de vergoeding van de helft van de gemaakte kosten nog te weinig. ,,Natuurorganisaties, boeren, landgoedeigenaren en particulieren moeten natuurlijk voor 100 procent gecompenseerd worden.’’