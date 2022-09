Gelderland haalt alle omgekeerde vlaggen langs provinciale wegen weg voor Airborne herdenkingen

Voor 16 oktober moeten alle vlaggen op viaducten, bomen, lantaarnpalen in heel Gelderland zijn verdwenen. Meerdere gemeenten hebben al vergelijkbare acties uitgevoerd.



,,Tot nog toe zijn we coulant omgegaan met de protestvlaggen”, zegt gedeputeerde Helga Witjes. ,,Als er geen acuut gevaar was voor de verkeersveiligheid en de bomen niet werden beschadigd lieten we protestvlaggen hangen. Nu gaan we ze met het oog op het najaarsweer verwijderen. Zo voorkomen we dat een vlag loslaat en het zicht van een fietser of automobilist belemmert.”