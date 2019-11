Gelderland houdt vast aan treinen zonder toilet

Hoofdver­dach­te Arnhems postorder­be­drijf in drugs komt vrij

26 november ARNHEM - Een 40-jarige Arnhemmer die vastzit voor internationale handel in harddrugs per postpakket, komt woensdag vrij. De rechtbank ging dinsdag mee in een verzoek van de raadsman de voorlopige hechtenis te schorsen in afwachting van de berechting die voor februari gepland staat.