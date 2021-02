Gelderland komt met ‘extra steuntje in de rug’ voor noodlijdende horeca en toerisme

Samen vooruit

Voorzitter Sander Wind van KHN Gelderland is blij met de aanvulling van de voucherregeling: ,,Voor veel ondernemers staat hun gebruikelijke bedrijfsvoering - soms letterlijk - op z’n kop. Zij kunnen momenteel alle hulp gebruiken om hun bedrijf te redden. Het grote aantal aanvragen voor deze regeling toont aan hoe hoog de nood is. We hopen dat ondernemers met deze aanvulling een steuntje in de rug krijgen om deze crisis door te komen. Zodat we samen weer vooruit kunnen kijken.”