Gelderland krijgt er 10.000 voetbalvelden aan bos bij

Zwarte butler bij coffeeshop Uncle Sam krijgt make-over na klachten over racisme

8:34 ARNHEM - De zwarte butler die 30 jaar buiten stond bij Coffeeshop Uncle Sam in de Arnhemse wijk Spijkerkwartier krijgt een make over. Het beeld is racistisch, zo oordeelden ruim 900 mensen afgelopen weekend plotsklaps na een petitie van twee Arnhemse vrouwen. De coffeeshop heeft de overbuurvrouw ingeschakeld om het beeld een aanzien te geven dat geen aanstoot geeft.