Gelderland maakt serieus werk van komst songfestival naar Arnhem

Brand in kantoor aan Willem­splein in Arnhem snel onder controle

3 juli ARNHEM - De brandweer in Arnhem is woensdag aan het einde van de middag uitgerukt voor een brandje aan het Willemsplein. Het bleek te gaan om rookontwikkeling in de computerruimte van een bedrijf in een van de zogenoemde Frombergpanden.