Gelderland stelt grenzen aan biomassa: geen ruimte meer voor nieuwe plannen

2 januari ARNHEM - De man die op nieuwjaarsochtend omkwam bij de flatbrand in Arnhem is de 39-jarige Raymond. Hij is geboren en getogen in de flat waar hij in de vroege nieuwjaarsochtend slachtoffer werd van een felle brand. Ook zijn zoontje Jelle (4) kwam bij de brand om.